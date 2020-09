Außerferner fordern Hilfe von Platter für Flüchtlinge aus Moria

„Die ohnehin schon katastrophalen Zustände sind dadurch noch unmenschlicher geworden. Entgegen mehreren EU-Staaten ist die österreichische Bundesregierung nicht bereit, Flüchtlinge, insbesondere minderjährige Kinder und Jugendliche, in Österreich aufzunehmen. Und es ist an Zynismus fast nicht mehr zu überbieten, wenn Bundeskanzler Kurz meint, er könne das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren“, findet Alois Oberer, Bürgermeister in Reutte und Gründungsmitglied der Außerferner Initiative, klare Worte. Es sei schön, wenn Österreich den Griechen nun 50 Millionen Euro für die Flüchtlingspolitik zur Verfügung stelle. Oberer: „Die EU hat in den letzten Jahren drei Milliarden Euro an Unterstützung zur Verfügung gestellt und trotz alledem haben die Flüchtlinge in den maßlos überfüllten Lagern mit den unwürdigen Lebensbedingungen zurechtkommen müssen.“

Die Mitglieder der Außerferner Initiative, an deren Gründung neben Oberer auch BM Paul Mascher (Biberwier) und Heinz Kurz (Reutte) sowie die grüne Bezirkssprecherin Regina Karlen (Breitenwang) beteiligt waren, wollen nicht mehr länger zusehen. In einem Brief haben sie sich nun auch an LH Günther Platter gewandt. Sie fordern Platter darin auf, „bei der Bundesregierung massiv zu intervenieren und in seiner Partei den menschenverachtenden Anteil zu überzeugen“. Mascher: „Innerhalb von zwei Wochen könnten sicherlich 200 Menschen in Tirol Aufnahme finden. Hoffentlich versickert unser Engagement nicht in einem politischen Morast.“