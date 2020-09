FPÖ will Expertenhearing zu Coronagesetzen

Der FPÖ beharrt auf der Durchführung eines Expertenhearings im Gesundheitsausschuss zu den Coronagesetzen. Es seien etliche Fragen zu klären, sagte Klubobmann Herbert Kickl am Dienstag. Die SPÖ wiederum will mit der Koalition verhandeln, ansonsten droht eine Blockade im Bundesrat. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat auch schon einige Kritikpunkte gefunden.

Kickl bediente sich in seiner Kritik an den Corona-Gesetzen weiterhin einer martialischen Wortwahl: Die Maßnahmen seien „eine Art Verhängung des gesundheitspolitischen Kriegsrechts“ sowie „eine Art Flächenbombardement auf die Grund- und Freiheitsrechte der österreichischen Bevölkerung“. Gleichzeitig stellte der FPÖ-Klubbobmann abermals infrage, wie gefährlich das Virus überhaupt sei. Die Regierung beschwöre mittels Gehirnwäsche eine Todesgefahr.

Rendi-Wagner wiederum reklamierte in einer schriftlichen Stellungnahme für die SPÖ, dass es überhaupt zu einer Begutachtung gekommen ist. Nach dieser brauche es Verhandlungen, um die Erkenntnisse einfließen zu lassen: „Es muss das Ziel sein, dass ein ordentliches Gesetz in den Nationalrat kommt.“ Die SPÖ sei bereit, ihren Beitrag dazu zu leisten.

Beschlossen werden soll die Vorlage kommende Woche Mittwoch vom Nationalrat. Der Bundesrat soll dann am 8. Oktober nachziehen. Stimmen dort FPÖ und SPÖ mit Nein, wird das Gesetz an den Nationalrat zurückwandern und wohl wenige Tage später per Beharrungsbeschluss durchgedrückt. Eine noch längere Blockade in der Länderkammer, die auch möglich wäre, strebt die SPÖ aktuell nicht an.