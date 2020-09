„Jean Seberg – Against All Enemies“: Im Kreuzfeuer des FBI-Krieges

Innsbruck – „Sie haben sich in das Mädchen mit dem Herald-Tribune-Shirt verliebt und stattdessen mich bekommen.“ Die Schauspielerin Jean Seberg ist aber auch heute noch durch ihre berühmteste Rolle in Erinnerung. Jean-Luc Godard besetzte die Amerikanerin in seinem Nouvelle-Vague-Gangsterfilm „À bout de souffle – Außer Atem“ von 1960. Darin erträgt sie die Unstetigkeit ihres Ganoven-Lovers nicht mehr und verpfeift ihn. Er findet das „dégueulasse“ – abscheulich.

Die Filmbiografie „Jean Seberg – Against All Enemies“ widmet sich nur einem anderen abscheulichen Kapitel im Leben der jung verstorbenen Schauspielerin.

Ende der 60er pendelt Seberg zwischen Amerika und ihrer Wahlheimat Paris, wo ihr französischer Ehemann und ihr kleiner Sohn wohnen. Auf einem Flug lernt sie den Black-Power-Aktivisten Hakim Jamal kennen. Am Flughafen streckt sie demonstrativ mit den Kämpfern die Faust in die Höhe. Das genügt in den rassistisch aufgeladenen Zeiten, um ins Visier des FBI von J. Edgar Hoover zu geraten. Jean Seberg soll „neutralisiert“ werden. Ihr Haus wird verwanzt und ihre Kontakte werden überwacht. Als gezielte Verleumdung machen Hoovers Agenten ihre Beziehung zum Afroamerikaner Hakim Jamal öffentlich und bringen falsche Gerüchte über eine Schwangerschaft in ­Umlauf.