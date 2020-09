Mehrheit der Franzosen für Wiedereinführung der Todesstrafe

Eine Mehrheit der Französinnen und Franzosen ist einer Umfrage zufolge für die Wiedereinführung der Todesstrafe. In einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos gaben 55 Prozent der Befragten an, mit der Aussage „Die Todesstrafe sollte in Frankreich wieder eingeführt werden“ einverstanden zu sein. Besonders hoch war die Zustimmung bei Rechten und Konservativen.