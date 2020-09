Österreichischer Kabarettpreis an Clemens Maria Schreiner

Clemens Maria Schreiner ist der Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises 2020. Der 31-Jährige kann sich damit ebenso über ein Preisgeld von 3.333,33 Euro freuen wie die 1976 geborene Wiener Improkabarettistin Magda Leeb, die den Förderpreis erhält. Das gab der Verein, der die Auszeichnung seit 1999 verleiht, am Dienstag bekannt.

Schreiner erhält die Auszeichnung, die offiziell am 16. November verliehen werden soll, für sein Programm „Schwarz auf Weiß“. „Doppelbödige Botschaften sind Markenzeichen seiner Programme: Raffiniert konstruierte, humoristisch wertvolle und dabei stets hochkomische Kleinkunstwerke“, streute die Jury dem aus Leoben stammenden Kleinkünstler Rosen.

„Wir kämpfen ums Überleben. Manche mehr, andere weniger, aber wir alle haben gezeigt, dass wir an einem Strang ziehen“, zeigte sich Julia Sobiezek als Obfrau des Vereins überzeugt. Deshalb werde man ungeachtet der Coronakrise die Preisgala am 16. November im Globe Wien unter Moderation von Verena Scheitz „glamourös“ stattfinden lassen. Ausgestrahlt soll das Event dann am 18. Dezember auf ORF 1 werden.