Alzheimer-Erkrankung: Sich vernetzen und gelegentlich lachen

Zuletzt holten eine Reihe von Büchern und Filmen die Erkrankung Alzheimer-Demenz in die Mitte der Gesellschaft. Meist berührend und humorvoll. Doch der Aufklärungsbedarf bleibt groß, beobachten Verena Bramböck, Sozialarbeiterin und Leiterin der Koordinationsstelle Demenz des Landesinstituts für Integrierte Versorgung Tirol, sowie Michaela Defrancesco, Fachärztin an der Uniklinik für Psychiatrie I in Innsbruck und Leiterin der Gedächtnissprechstunde.