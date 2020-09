Innsbruck – „Die Corona-Ampel ist wirtschaftlich, sozia­l und auch gesellschaftlich völlig inkompatibel“, sagt Mario Gerber, Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer (WK). So sei etwa die Meldung über eine Umfärbung des Bezirkes Kufstein über Nacht gekommen. „Im Alpbachtal, wo es bis zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen Covid-19-Fall gegeben hat, gab es umgehend Stornos“, berichtet Gerber: „Die Gäste waren verunsichert.“ Stornogebühren seien natürlich nicht verrechnet worden, so Gerber, selbst Hotelier.