Tiroler „Adler Runde“: „Es ist nicht die Zeit der Schwarzmaler“

Innsbruck – Unter dem Titel „In der Krise liegt die Kraft – überdenken, umdenken, neudenken“ lud die Tiroler „Adler Runde“ am Montagabend zum 4. Tiroler „Adler Forum“ ganz im Zeichen der Corona-Krise. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen zeigten sich die Experten optimistisch für die Zukunft.

Auch wenn viele Teilsysteme derzeit implodieren würden und es infolge der Corona-Krise wirtschaftliche Folgedetonationen geben werde – es gebe auch eine Explosion von Chancen, zeigte sich etwa Matthias Strolz (ehemaliger NEOS-Gründer und heute Unternehmer) überzeugt. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen konnten nur wenige Teilnehmer in die Tonhalle der BTV in Innsbruck geladen werden. Virtuell war das Forum dafür via Livestream einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.