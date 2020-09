Weltrisikobericht erwartet immer mehr Klimaflüchtlinge

Für Dominica konnte das Risiko aufgrund verbesserter Datenlage erstmals berechnet werden. Insgesamt befinden sich die Hotspot-Regionen des Katastrophenrisikos in Ozeanien, Südostasien, Mittelamerika sowie in West- und Zentralafrika. Österreich befindet sich auf der Liste auf Platz 147. Am geringsten ist das Risiko demnach in Katar.