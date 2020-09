Kanzleramt gab im 2. Quartal fast 7 Mio. für Werbung aus

Die öffentliche Hand hat im zweiten Quartal 2020 rund 59 Millionen Euro für Werbung in Medien ausgegeben. Damit wurde laut Medientransparenzdaten der Vergleichszeitraum 2019 um rund neun Millionen Euro übertroffen. Besonders großzügig zeigte sich das Kanzleramt, das zehnmal so viel investierte wie im zweiten Quartal des Vorjahres.

Insgesamt warb die Bundesregierung in den von Corona-Informationsbedarf geprägten Monaten April bis Juni mit rund 13,9 Millionen Euro deutlich mehr in den Jahren davor (Vergleich mit den Daten seit 2015). Laut einer Anfragebeantwortung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vom Juli gab die Regierung von März bis Ende Mai mehr als zehn Mio. Euro für die Schaltung von Corona-Aufklärungs-Inseraten, Spots in privaten TV- und Radiokanälen und Online-Info aus. Allein das Kanzleramt warb laut den nun veröffentlichten Daten im zweiten Quartal 2020 um rund 6,7 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2019 waren es nur rund 700.000 Euro gewesen.