Ältestes US-Wissenschaftsmagazin ruft zur Wahl von Biden auf

Unterdessen erneuerte Trump seinen Vorwurf an Biden, dieser nehme vermutlich Aufputschtabletten, um seine Leistungsfähigkeit bei Diskussionen zu steigern. „Er nimmt etwas, oder Sie wissen schon, gibt ihm etwas Klarheit, oder was auch immer“, sagte Trump am Dienstag in einem Interview mit dem Sender Fox News. Er forderte Biden erneut auf, vor den Fernsehduellen mit ihm einen Drogentest zu machen.