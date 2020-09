Katharina Wagner „vollständig genesen“ zurück in Bayreuth

Nach Ende des Betriebsurlaubs bei den Bayreuther Festspielen kehre sie am kommenden Montag zurück. Wagner hat nach eigenen Angaben sechs Wochen lang im Koma gelegen. Am Universitätsklinikum Regensburg habe man ihr „Leben gerettet“, so die Zeitung. Ein Reha-Aufenthalt in Oberbayern sei abgeschlossen.