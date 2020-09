Trump wollte syrischen Machthaber Assad 2017 töten lassen

US-Präsident Donald Trump wollte nach eigener Aussage den syrischen Machthaber Baschar al-Assad im Jahr 2017 töten lassen. Der damalige US-Verteidigungsminister Jim Mattis habe sich jedoch gegen die Operation ausgesprochen, sagte Trump am Dienstag dem US-Sender Fox News. „Ich hätte ihn lieber ausgeschaltet“, machte der Präsident deutlich.

Die Enthüllungen unterstützen Berichte aus dem Jahr 2018, als der Journalist Bob Woodward sein Buch „Fear: Trump in the White House“ (deutscher Titel: „Furcht: Trump im Weißen Haus“) veröffentlicht hatte. Demnach soll der US-Präsident über die Tötung Assads nachgedacht haben, nachdem der syrische Staatschef im April 2017 Chemiewaffen gegen Zivilisten eingesetzt hatte. Trump habe gesagt, die US-Streitkräfte sollten „hineingehen“ und Assad „töten“, berichtete Woodward in seinem Buch. Damals dementierte Trump noch den Vorgang.