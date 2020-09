Mann stirbt bei Einbruchsversuch im Burgenland

Der Tod eines 35-jährigen Mannes in der Nacht auf Dienstag in Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) beschäftigt im Burgenland Polizei und Staatsanwaltschaft (StA). Der slowakische Staatsangehörige dürfte offenbar versucht haben, in ein Einfamilienhaus einzubrechen, bestätigte die Polizei am Mittwoch einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Dabei starb der Mann aus bisher ungeklärter Ursache.