Alle jagen die Bayern: “Wir wollen die nächste Meisterschaft“

Innsbruck – Dass der FC Bayern beim Eröffnungsspiel der neuen Saison gegen Schalke (Freitag/20.30 Uhr) tatsächlich 20 Prozent der Stadion-Kapazität – das wären in der Allianz-Arena 14.- bis 15.000 Fans – begrüßen darf, stand am Mittwoch noch etwas in den Sternen, weil die Vereinbarungen der Länder (siehe Kommentar) erst rechtlich verankert werden müssen. Zudem leidet München an dem Problem, dass der Indizienwert für sieben Tage pro 100.000 Einwohner mit 40,09 derzeit die kritische Grenze sprengt. Denn laut Länderbeschluss soll „in der Regel“ keine Zulassung von Zuschauern erfolgen, wenn diese so genannte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner „am Austragungsort größer gleich 35 und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist“. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder deutete am Mittwoch an, vielleicht finde man ein Modell, dass man dann eben weniger Zuschauer als die vereinbarten 20 Prozent zulasse. Die Kugel rollt in jedem Fall wieder, ein paar sportliche Zahlen.