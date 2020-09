ÖAMTC-Flugrettung mit knapp zehn Prozent mehr Einsätzen

„Auch wenn der Sommer 2020 in vielerlei Hinsicht anders war als in den Jahren zuvor, sind die 17 Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung beinahe ununterbrochen im Einsatz gestanden“, bilanzierte Geschäftsführer Reinhard Kraxner. Seit Ende Mai hat die Flugrettung einen zusätzlichen Hubschrauber, den in St. Michael in der Obersteiermark stationierten Christophorus 17.