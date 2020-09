OMV-Seele weist politischen Einfluss im Ausschuss zurück

Der Chef des teilstaatlichen Ölkonzerns OMV, Rainer Seele, ist am Mittwoch im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. In seinem Eröffnungsstatement wies er politische Einflussnahme zurück und verteidigte die Übernahme des Chemiekonzerns Borealis. Neben Seele war noch OMV-Aufsichtsratschef Wolfgang Berndt im Ausschuss geladen.

Diese hatte die OMV im März auf den Weg gebracht. Um 4,1 Mrd. Euro kaufte der teilstaatliche Ölkonzern von Mitgesellschafter Mubadala (Abu Dhabi) Anteile am gemeinsamen Chemiekonzern Borealis und stockte seinen Anteil damit auf 75 Prozent auf. Seele betonte, dass die Entscheidung „unabhängig und ausschließlich im Vorstand getroffen“ worden sei. Damals sei es um die „strategische Neuausrichtung der OMV“ gegangen, denn der Vorstand habe „sehr deutlich die Veränderung im Markt gesehen“. Mit der Übernahme habe man die Grundlage für die Ausrichtung des teilsaatlichen Ölkonzerns hin zu einem nachhaltigen, nichtfossilen Unternehmen geschaffen. „Wir werden das Öl weniger verbrennen, dafür mehr veredeln“, so Seele. Der Aufsichtsrat sei erst am Ende des Entscheidungsprozesses eingebunden worden.