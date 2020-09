Immer mehr Frauen leben allein, finanzielle Situation oft angespannt

In Österreich wären davon mehr Frauen als Männer betroffen, denn von ihnen leben mehr allein: Laut Zahlen der Statistik Austria leben Frauen häufiger ohne Partner – im Vorjahr waren es 800.000 Österreicherinnen, im Gegensatz zu rund 674.000 alleinlebenden Männern – und das vor allem im Alter: Denn 7 von 10 alleinlebenden Frauen sind über 50 Jahre alt, der Großteil davon (rund 381.000) über 65. Setzt sich der Trend in den kommenden zehn Jahren so fort, steigt die Zahl der „Singlefrauen 50plus“ um 100.000 bis 2030 an.