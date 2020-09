Tempo für Wasserstoff: Schramböck zu Besuch in Telfs

Telfs – Wasserstoff sei enorm wichtig für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes und der Schlüssel auf dem Weg zu einer notwendigen Dekarbonisierung der Wirtschaft, sagte Digitalisierungs- und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) beim Besuch des Wasserstoff-Innovationszentrums der Thöni H2 Energie Euregio Tirol GmbH in Telfs. „Ich werde daher, ähnlich wie im Automobil-Bereich, einen Wasserstoff-Cluster gründen, um bestehende Initiativen und Know-how bestmöglich zu verknüpfen.“ Die Firma Thöni zähle auch im Bereich Wasserstoff zu den Vorreitern in Europa, so Schramböck.