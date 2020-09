Bis zu 100 Prozent Wasserstoff: Neuer Innio-Motor bald in Hamburg im Einsatz

Jenbach – Einen wichtigen Meilenstein haben Innio und HanseWerk soeben bei ihrem gemeinsamen Projekt eines Wasserstoff-Blockheizkraftwerks der 1-MW-Klasse im Zentrum von Hamburg erreicht: Der Prototyp für den neuartigen Motor, der in dieser Pilotanlage zum Einsatz kommen soll, hat sämtliche Testläufe am Entwicklungsprüfstand von Innio in Jenbach erfolgreich bestanden.