Missbrauch von Schülern gefilmt: Unterländer Lehrer vor Gericht

Innsbruck – Im bislang größten bekannten Missbrauchsfall in der Tiroler Schulgeschichte wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck Anklage gegen einen 39-jährigen Lehrer aus dem Unterland erhoben.

Ein Schöffengericht wird sich am 16. November mit einem Fall von bislang ungekannter Dimension befassen. So wird dem einst ausgezeichneten Pädagogen Vergewaltigung, mehrfach geschlechtliche Nötigung, wiederholter sexueller Missbrauch wehrloser Personen, in 15 Fällen schwerer sexueller Missbrauch, pornografische Darstellung Minderjähriger, Missbrauch des Autoritätsverhältnisses und zuletzt Verstoß gegen das Datenschutzgesetz vorgeworfen.