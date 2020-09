Jugendlicher nach Rangelei mit Waffe zurückgekommen

Ein 17-jähriger Oststeirer ist nach einer Auseinandersetzung mit einer Schusswaffe zu seinen Kontrahenten zurückgekehrt: Der Bursche soll die Lokalgäste mit der Pistole bedroht haben. Einem 18-Jährigen dürfte der Verdächtige auch mehrere Schläge ins Gesicht verpasst haben, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Die Hintergründe sind vorerst nicht bekannt, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.

Der Vorfall war bereits am vergangenen Wochenende in Ilztal im Bezirk Weiz passiert. Vier Jugendliche hatten in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr vor einem Lokal auf ein Taxi gewartet. Dabei kam es zu einem Streit mit einer anderen Gruppe von Jugendlichen, die kurz zuvor aus einem Taxibus ausgestiegen waren. Nach einer Rangelei fuhren die einen Burschen mit dem Taxibus weiter, doch der 17-Jährige kam mit seinem Auto zurück.