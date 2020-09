Am Montag startet der Gemeindeverband die laut Eigendefinition „größte jemals in Tirol durchgeführte Bürgerbefragung“. Zusammen mit der Tochter-Firma Gemnov­a sowie dem Land will man die Zufriedenheit mit den Gemeinden erfragen. Die Ergebnisse fließen in den Strategieprozess „Agenda 2030“ ein. (mami, TT)