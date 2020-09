Bedingte Haft für Grazer Polizist nach Nazi-Sagern

Ein Grazer Polizist ist am Mittwoch von einem Geschworenensenat wegen mehrerer Nazi-Äußerungen zu 15 Monaten bedingter Haft und 1.260 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Er soll in der Dienststelle mehrfach rechtsextreme, homophobe und frauenfeindliche Äußerungen getätigt haben. Eine mitangeklagte Kollegin wurden freigesprochen.

Die beiden Beschuldigten arbeiteten zusammen in der Polizeiinspektion. Die inkriminierten Äußerungen sollen teilweise im Aufenthaltsraum gefallen sein. Beide Angeklagten fühlten sich nicht schuldig.

Der Polizist gab an, die Nazi-Bilder und -Sprüche, die er oft via Whatsapp versendet hatte, seien „sarkastisch“ gemeint gewesen. Die Frau erklärte, sie habe mit den vier verschickten Nachrichten nur für „gute Stimmung“ zwischen sich und dem Kollegen sorgen wollen, was ihr die Laienrichter letztlich glaubten.