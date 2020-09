Oetz, Sautens, Haiming – Wo steht das vordere Ötztal heute – und wo will es in zehn Jahren stehen? Bis Anfang 2021 soll eine touristische Zukunftsstrategie für die Gemeinden Oetz und Sautens sowie den Haiminger Ortsteil Ochsengarten vorliegen. Besonders wichtig sind zur Erarbeitung neben den Workshops die Wahrnehmungen der Bürger. So waren in den vergangenen Wochen diese dazu aufgerufen, unter anderem an einer Online-Befragung teilzunehmen.