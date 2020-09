Corona-Schnelltest erstmals bei Uni-Vorlesungen im Einsatz

Mit einem neuen Schnelltest auf Covid-19 beginnt für rund 3.000 Studierende das neue Semester an der Wirtschaftsuniversität Wien. Auf elf Teststraßen wird jeder Einzelne vor dem Austria Center Vienna auf eine mögliche Infektion getestet. Das Ergebnis ist bereits nach 15 Minuten ersichtlich. Ohne Negativ-Test gebe es keinen Zutritt zum Hörsaal, hieß es am Mittwoch.

„Wir haben nach einer Lösung gesucht, wie Veranstaltungen wieder stattfinden können“, sagte Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna. Dort finden am Mittwoch und Donnerstag die betreffenden Einführungsvorlesungen mit insgesamt rund 3.000 Personen statt. Als größtes Kongresszentrum sei man in der Pflicht, hier als Vorreiter zu fungieren. Für die WU kommt das gerade richtig. „Wir wollen unseren Erstsemestrigen abseits von Online-Veranstaltungen in einem direkten Event ein Feeling vermitteln“, sagte WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger.