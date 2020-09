Schallenberg sagt Reise wegen Corona-Falls in Delegation ab

Schallenberg selbst habe ein negatives Testergebnis gehabt, hieß es. Da er mit dem Betroffenen nicht direkt in Kontakt war, müsse der Minister auch nicht in Quarantäne. Der Mitarbeiter hat laut Außenministerium keine Symptome und befindet sich bereits in Heimquarantäne. Ob und wann die Reise nachgeholt wird, stand am Mittwochnachmittag noch nicht fest.