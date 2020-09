Klaus-Michael-Kühne-Preis an Schriftsteller Christian Baron

Der mit 10.000 Euro dotierte Klaus-Michael-Kühne-Preis geht in diesem Jahr an den deutschen Schriftsteller Christian Baron und seinen Roman „Ein Mann seiner Klasse“. Das teilte das Harbourfront-Literaturfestival am Mittwoch in Hamburg mit. Für den Preis war auch die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart nominiert.

Baron wurde 1985 in Kaiserslautern geboren und lebt in Berlin. Er ist Redakteur der Wochenzeitung „der Freitag“. In seinem autobiografisch angelegten literarischen Debüt beschreibe Baron auf sehr eindrückliche Art das Aufwachsen in einer dysfunktionalen Familie in Armut. „Hier bekommt diese Welt eine Stimme und das in einer literarisch klug gestalteten Weise“, teilte die Jury mit.