Neue Fälle von Schweinepest in Brandenburg bestätigt

Im ostdeutschen Bundesland Brandenburg sind weitere fünf Fälle von Schweinepest bei Wildschweinen festgestellt worden. Die Tiere seien in der Nähe des Fundortes des ersten Schweinepest-Falls in Deutschland entdeckt worden, teilte das Landwirtschaftsministerium am Mittwochabend mit. Es handle sich um vier tot aufgefundene Wildschweine sowie um ein infiziertes Wildschwein, das erlegt worden sei.