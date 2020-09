Kuzmits wird neuer kaufmännischer Leiter der Kunsthalle Wien

Er erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag und folgt auf Sigrid Mittersteiner, die in Pension geht. „Wolfgang Kuzmits hat sich große Erfahrung, Know how und Sachkenntnis im Ausstellungs- und Veranstaltungswesen erworben“, lobte die Stadträtin. „Gemeinsam mit der künstlerischen Leitung kommt ihm eine große Aufgabe zu - das Haus neu zu positionieren und in der Stadt künstlerisch noch tiefer zu verankern.“ Für die künstlerische Leitung wurde im Vorjahr das Zagreber Kollektiv WHW („What, How & for Whom“), bestehend aus Ivet Curlin, Sabina Sabolovic und Natasa Ilic bestellt.