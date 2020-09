„Projekt Edelstein“ im Fokus der Befragungen im U-Ausschuss

Das „Projekt Edelstein“, also die geplante Privatisierung des Bundesrechenzentrums (BRZ) unter der türkis-blauen Regierung, ist auch am Donnerstag im Fokus des Ibiza-Untersuchungsausschusses gestanden. Auskunft darüber geben soll diesmal unter anderem Edith Hlawati, Aufsichtsratsvorsitzende der Post AG, und der Leiter Team Öffentliches Recht und Regulierungsmanagement der Post AG, Torsten Marx.

ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl übte neuerlich Kritik am generellen Verlauf des Ausschusses, wofür die Opposition verantwortlich sei. „Der Ausschuss verkommt immer mehr zu einer Bühne für tagespolitische Themen“, bezog er sich auf - zumeist nicht als zulässig gewertete - Fragen an den Vorstandsvorsitzenden des Mineralölkonzerns OMV, Rainer Seele, zur Unternehmensstrategie. Seele sei „fünf Stunden lang festgehalten worden“, befand Gerstl.

Die Opposition sieht ihre Arbeit naturgemäß gerechtfertigt. „Wir machen dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben“, kündigte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer an. Er kritisierte, dass am Mittwoch etliche Fragen nicht zugelassen worden seien. Beim „Projekt Edelstein“ seien Aussagen von Auskunftspersonen „im krassen Widerspruch“ zu dem im U-Ausschuss vorgelegten Akten gestanden. „Die Regierung kümmert sich nicht um unser aller Eigentum“, meinte Krainer abermals.

Nina Tomaselli von den Grünen will beim „Projekt Edelstein“ weiterhin wissen: „Warum wird so etwas vorbei an der Bevölkerung, vorbei am Parlament in den Hinterzimmern entwickelt?“ Fakt sei, dass es einen konkreten Gesetzesentwurf gegeben habe. Beim Bundesrechenzentrum gehe es immerhin um die „Daten-Achillesferse“ der Republik. Ebenso wollen die Grünen wissen, warum das Projekt letztlich eingestampft wurde.