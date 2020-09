Tiroler Lehrer soll 48 Schüler missbraucht haben

Ein Schöffengericht wird am 16. November über eine Vielzahl an Anklagepunkten zu entscheiden haben: Der Mann muss sich dann wegen Vergewaltigung, mehrfach geschlechtlicher Nötigung, wiederholtem sexuellen Missbrauch wehrloser Personen, schwerem sexuellen Missbrauch in 15 Fällen, pornografischer Darstellung Minderjähriger, Missbrauch des Autoritätsverhältnisses und Verstoß gegen das Datenschutzgesetz verantworten.

Der 39-jährige Lehrer soll von den Schülern heimlich Videos aufgenommen haben, so etwa beim Duschen oder im WC. Die Kameras waren versteckt - wie in einem Taschenrechner, Ladegerät oder in einem Rauchmelder in der Toilette - berichtete die „TT“. Zudem brachte er die Schüler unter einem Vorwand dazu, in seine Wohnung zu kommen. Er machte die Schüler gefügig, indem er ihnen Alkohol verabreichte oder sie mit Nachteilen in der Schule bedrohte.