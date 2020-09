Keine positiven Corona-Tests im Außenministerium

Nach einem Coronafall im Außenministerium sind alle Mitglieder des Kabinetts sowie alle Kontaktpersonen des betroffenen Mitarbeiters getestet worden. Alle Testergebnisse seien negativ ausgefallen, hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der bereits am Mittwoch negativ auf Covid-19 getestet worden war, soll im Laufe der Woche erneut getestet werden.

Dem betroffenen Mitarbeiter, der sich seit Mittwoch in Heimquarantäne befindet, gehe es gut, teilte eine Sprecherin mit. Bei einem Routinetest der gesamten Delegation einer Reise des Außenministers war am Mittwoch der Coronafall entdeckt worden. Die am Donnerstag geplante Reise nach Griechenland und Zypern wurde daher abgesagt.