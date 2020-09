Nächster Wien-Marathon erst am 12. September 2021

„Im Einklang mit Gesundheitsexperten und den Verantwortlichen in der Stadt Wien sind wir überzeugt, an diesem Termin eine verbesserte Covid-19-Gesamtsituation vorzufinden und einen großen Marathon in Wien veranstalten zu können“, hieß es in der VCM-Aussendung. „Wir wollen ein Event durchführen, das ein mitreißendes Erlebnis bietet und die Teilnehmer und Zuschauer begeistert, wie wir es von 2019 und den Jahren davor kennen.“