Kammermusiktage „Obertöne“ in Stift Stams: Ausloten von Konstellationen

Stams – Derselbe Ort, derselbe Raum, dieselben Prota­gonisten. Was an eine Zeitschleife und das Durchleben eines Rituals erinnert, hat allerdings nichts mit dem verzweifelten Versuch über die Wiederholung der Marke „Und täglich (jährlich) grüßt das Murmeltier“ zu tun, sondern darf als das Ausloten eines Möglichkeitsraums bzw. von Konstellationen gewertet werden.

Die 7. Auflage der Kammermusiktage „Obertöne“ in Stift Stams mit den künstlerischen Leitern Mariya Nesterovska (Violine) und Hubert Mittermayer Nesterovskiy (Fagott), sowie Nenad Lecˇić (Klavier), Rafael Bonavita (Gitarre), François Guerrier (Cembalo, Orgel), Leonhard Roczek (Violoncelleo), Jan Krigovsk­y (Violone), Marcelo Nisin­man (Bandoneon), Tobias Steinberger (Perkussion) verfolgt(e) einmal mehr die Grundidee des Festivals, Gemüter zu bewegen. Dass es dazu keiner in sich konzeptuell logischen Programm­abfolge bedarf, zeigte der Eröffnungsabend am Mittwoch. Da fanden sich Johann Sebastian Bachs Triosonaten in G-Dur BWV 530 und C-Dur BWV 529 ebenso wie Domenico Scarlattis 3 Sonaten in D (KK. 119/32/278), Felix Mendelssohn-Bartholdys „Variations concertantes“ für Violoncello und Klavier, op. 17, Tango-Klänge von Astor Piaz­zollas „Adiós nonino“ und Marcelo Nisinmans „4-am-Tango“, „Nachum’s Tango“ und „La puñalada“.