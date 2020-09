2019 Familienbeihilfe in Höhe von 3,5 Mrd. Euro ausbezahlt

Im Jahr 2019 wurden 3,5 Mrd. Euro an Familienbeihilfen ausgezahlt. Laut aktuellsten Daten der Statistik Austria wurden damit Beihilfen für 1.754.854 Kinder finanziert, wie die Statistikbehörde am Donnerstag mit Verweis auf Daten aus dem Kanzleramt vermeldete. Gespeist werden die Mittel aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF), der 2019 insgesamt 7 Mrd. Euro an Familienleistungen ausschüttete.