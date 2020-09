Fed Cup wurde in Billie Jean Cup umbenannt

Der internationale Damen-Tennisbewerb ist am Donnerstag von Fed Cup in Billie Jean Cup umgenannt worden. Das wurde am frühen Donnerstag bekanntgegeben. Die US-Amerikanerin Billie Jean King war im US-Gewinnerteam des ersten Fed-Cup-Bewerbs. Der erste wegen Corona auf verschobene Finalbewerb neuen Namens wird im April 2021 in Budapest stattfinden.