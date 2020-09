Banksy verliert Markenrecht an bekanntem Blumenwerfer-Motiv

Der mysteriöse Straßenkünstler Banksy hat die Markenrechte an seinem berühmten „Flower Thrower“-Motiv verloren, auf dem ein maskierter Mann einen Blumenstrauß wirft. Man habe entschieden, das Markenrecht aufzuheben, bestätigte die zuständige EU-Behörde für geistiges Eigentum am Donnerstag der dpa.

In einer Erklärung wird dies damit begründet, dass Banksy seine Identität geheim halte und sich außerdem in der Vergangenheit wiederholt entschieden gegen Urheberschutzrechte ausgesprochen habe. In seinem 2005 veröffentlichten Buch „Wall and Piece“ hatte Banksy etwa geschrieben: „Copyright is for losers“. Bereits seit Jahrzehnten werden seine Motive weltweit fotografiert und repliziert.