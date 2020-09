Ex-Beraterin von Pence kritisierte Trumps Corona-Politik

Troye beriet Pence nach Angaben der „Washington Post“ bis zu ihrem Ausscheiden im August unter anderem zum Coronavirus. Sie nahm demnach in dieser Funktion an Sitzungen der Coronavirus-Task-Force teil, der Pence vorsteht.

In einem Video, das die Gruppe „Republikanische Wähler gegen Trump“ am Donnerstag veröffentlichte, sagte Troye mit Blick auf das Virus: „Gegen Mitte Februar wussten wir, dass die Frage nicht war, ob Covid eine große Pandemie hier in den Vereinigten Staaten würde, sondern wann. Aber der Präsident wollte das nicht hören, weil seine größte Sorge war, dass wir in einem Wahljahr sind.“ Hätte Trump das Virus ernst genommen, hätte er dessen Ausbreitung verlangsamt. Trump zieht als Kandidat der Republikaner in die Wahl am 3. November.