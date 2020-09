EU-Kommission will stärkeren Einsatz gegen Rassismus

Rassismus muss in Europa nach Ansicht der EU-Kommission deutlich stärker bekämpft werden. Dieser treffe „das Herz der EU-Werte“, heißt es in einem Aktionsplan für die kommenden fünf Jahre, den die Brüsseler Behörde an diesem Freitag vorstellen will. „Fortschritte im Kampf gegen Rassismus und Hass in Europa sind nicht gut genug“, sagte Vizekommissionschefin Vera Jourova.