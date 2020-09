74-Jähriger mit seinem Pkw in Tirol abgestürzt und gestorben

Ein 74-jähriger Österreicher ist am späten Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw auf einem Almweg in Aurach im Bezirk Kitzbühel in Tirol abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Pensionist kurz vor 18.00 Uhr auf dem Almweg zwischen der Lengfilzenalm und der Schinalm unterwegs und wollte in einer Kehre seinen Wagen zurücksetzen.