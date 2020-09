Tampa Bay Lightning im Stanley-Cup-Finale

Das Stanley-Cup-Finale heißt Dallas Stars gegen Tampa Bay Lightning. Die Lightning entschieden die Halbfinal-Serie in der National Hockey League (NHL) gegen die New York Islanders dank eines 2:1-Sieges nach Verlängerung mit 4:2 für sich. Spiel eins der „best of seven“-Finalserie in der besten Liga der Welt findet in der Nacht auf Sonntag (01.30 Uhr MESZ) statt.