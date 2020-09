„Sigmund Freud – Jude ohne Gott“: Intimes Porträt eines Hundeliebhabers

Innsbruck – Fotografiert werden wollte Sigmund Freud nie. Und wenn es doch jemand wagte, so verzog er das Gesicht. So erzählt es Tochter Anna Freud. Ihren Vater hat sie stets genau unter die Lup­e genommen, das wird in „Sigmund Freud – Jude ohne Gott“, einer neuen Dokumentation von Regisseur David Teboul, zum ersten Mal klar. Bisher unveröffentlichtes Bildmaterial gibt neue Einblicke in das Privatleben des Erfinders der Psychoanalyse.