Maler Sepp Laubner ist tot - Betroffenheit im Burgenland

Der burgenländische Maler Sepp Laubner ist in der Nacht auf Freitag im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Der gebürtige Eisenstädter war Mitbegründer des Kultur- und Aktionszentrums Cselley-Mühle in Oslip und einer der prominentesten Vertreter der zeitgenössischen Kunst im Burgenland.

Laubner wurde am 25. Oktober 1949 in der burgenländischen Landeshauptstadt geboren. Noch während seines Studiums an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bekam er mit dem Fügerpreis der Akademie seine erste Auszeichnung. Nach dem Studium arbeitete er einige Jahre als Kunsterzieher am Theresianum in Eisenstadt.