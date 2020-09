Fahrer soll geschlafen haben - Tesla in Kanada gestoppt

Auf einer Autobahn in Kanada hat die Polizei einen 20-jährigen Autofahrer gestoppt, der sich bei hohem Tempo in einem Tesla zum Schlafen gelegt haben soll. Das Elektroauto sei bei mehr als 140 km/h im Fahrassistenzprogramm unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Fahrer- und Beifahrersitz seien komplett zurückgelehnt gewesen und beide Insassen schienen zu schlafen.

Als die Streife das Blaulicht eingeschaltet habe, habe das Auto automatisch auf 150 km/h beschleunigt. Erlaubt waren an der Stelle maximal Tempo 110. Er habe so etwas in seinem Leben noch nicht gesehen, schilderte der Beamte Darrin Turnbull den Vorfall im staatlichen Sender CBC. „Ich bin seit 23 Jahren bei der Polizei, den Großteil davon bei der Verkehrspolizei, aber ich bin sprachlos. Niemand schaute aus der Frontscheibe, um zu sehen, wohin das Auto fuhr.“