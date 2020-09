Markus Koschuh „Oben ohne“: Mit Abstand am besten über Corona gelacht

Innsbruck – Gebote und Verbote mit dem Warnhinweis „Corona!“ sprießen wieder so zahlreich aus dem Boden wie spätsommerliche Schwammerln. Darob gefrustete Zeitgenossen müssen deswegen aber nicht zum Lachen in den Keller gehen. Eine empfehlenswerte Alternativ-Lokalität wäre das Haus Vier und Einzig an der Innsbrucker Haller Straße. Hier spielt Markus Koschuh noch einige Male sein neues Kabarett namens „Oben ohne“. Hier wird auch brav Abstand gehalten. Der Kleinkünstler selbst schleicht maskiert auf die Bühne.