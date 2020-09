Finanzielle Punktlandung beim Bildungszentrum Lans

Lans – Strahlender Sonnenschein, fröhliche Kinder und ein elf Millionen Euro teurer Neubau mitten im Dorfzentrum – ohne Kostenüberschreitung und zur Hälfte vom Land Tirol finanziert. Bürgermeister-Herz, was willst du mehr? So gesehen war die Freude von Benedikt Erhard am Freitagvormittag bei der Eröffnungsfeier des Bildungszentrums nachvollziehbar. Der Bürgermeister von Lans hat viel Energie und Herzblut in das Großprojekt gesteckt. Und das Ergebnis kann sich nach zweijähriger Vorarbeit und eineinhalb Jahren Bauzeit sehen lassen.