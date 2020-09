Wohnung in St. Pölten stand in Vollbrand

In der Maria-Theresia-Straße in St. Pölten ist Freitagfrüh eine Wohnung in Vollbrand gestanden. Der Besitzer wurde von Nachbarn gerettet und in der Folge ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. 30 Mann standen im Löscheinsatz. Ein Schulkind war auf den Rauch aufmerksam geworden und hatte seine Eltern alarmiert.