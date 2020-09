Wrack von 1644 gesunkenem Kriegsschiff in Dänemark entdeckt

Meeresarchäologen haben in Dänemark ein mehr als 370 Jahre altes Schiffswrack gefunden. Die Überreste des Kriegsschiffs wurden auf dem Meeresgrund bei Rödbyhavn entdeckt. Wie das dänische Wikingerschiffmuseum in Roskilde mitteilte, handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um das Schiff „Delmenhorst“, das im Oktober 1644 bei der großen Seeschlacht im Fehmarnbelt an der Stelle versenkt wurde.