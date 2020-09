Bauernkammer wählt am 23. März 2021

Seit 2007 ist Josef Hechenberger, der seit den Nationalratswahlen 2019 für die ÖVP auch im Nationalrat sitzt, Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol. Am 23. März 2021 schlägt er seine dritte Kammerwahl. Die Landesregierung wird in den nächsten Tagen den Wahltermin offiziell festlegen. 2015 erreichten die ÖVP-Bauern 83,6 Prozent, sie sind seit 1945 die alles beherrschende politische Kraft in der Bauernkammer. Mit 9,12 Prozent überholten die grünen Bauern damals die Freiheitlichen (7,32 Prozent). Doch so richtig in die Gänge kamen sie nicht, gab es doch gleich interne Streitigkeiten: Kammerrat David Hechl kehrte der Ökopartei den Rücken.